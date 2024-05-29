Лиман оказался под атакой РФ: был «прилет» в жилую застройку, восемь пострадавших

Россияне атаковали Лиман. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия сегодня днем, 29 мая, атаковала Лиман Донецкой области. Под ударом оказался микрорайон с жилой застройкой, восемь людей пострадали. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



«Сегодня днем россияне трижды обстреляли город — повредили 3 двухэтажки и 3 админздания», — отметил глава региона.





В результате атаки восемь граждан получили ранения и контузии. Пяти женщинам и трем мужчинам в возрасте от 18 до 69 лет оказана квалифицированная медицинская помощь.





Правоохранительные органы устанавливают тип оружия, которое применила РФ для атаки.



Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Ранее мы писали, что 28 мая в 21:30 армия РФ двумя авиабомбами УМПБ Д-30 атаковала город Селидово Донецкой области.