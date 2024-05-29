Лиман опинився під атакою РФ: через «приліт» у житлову забудову постраждали восьмеро людей

Росіяни атакували Лиман. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія сьогодні вдень, 29 травня, атакувала Лиман Донецької області. Під ударом опинився мікрорайон із житловою забудовою, восьмеро людей постраждали. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та пресслужба Донецької обласної прокуратури.



«Сьогодні вдень росіяни тричі обстріляли місто — пошкодили 3 двоповерхівки та 3 адмінбудівлі», — зазначив голова регіону.





Внаслідок атаки восьмеро громадян зазнали поранень та контузії. П'ятьом жінкам та трьом чоловікам віком від 18 до 69 років надано кваліфіковану медичну допомогу.





Правоохоронні органи встановлюють тип зброї, яку застосувала РФ для атаки.



Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що 28 травня о 21:30 армія РФ двома авіабомбами УМПБ Д-30 атакувала місто Селидове Донецької області.