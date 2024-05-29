ГУР нанесли удары по российским оккупантам и их технике на Харьковском направлении

Украинские военнослужащие продолжают атаковать российских оккупантов. В частности, разведчики в Харьковской области нанесли несколько ударов по россиянам. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.



«Воины подразделения «Ghost» ГУР МО Украины в Харьковской области стирают российских захватчиков и их технику до состояния пепла и ржавчины», — говорится в сообщении.



Видео они опубликовали на своей официальной странице.



Ранее мы писали, что под Бахмутом Донецкой области украинские пограничники уничтожили две пушки, укрытие и живую силу российских оккупантов.



Силы обороны Украины за сутки, 28 мая, ликвидировали еще 1300 российских оккупантов, и таким образом общие потери армии противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения увеличились до 505100 солдат. Также ВСУ уничтожили 8 танков и 33 боевых бронированных машин.