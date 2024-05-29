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Армия РФ «потеряла» под Бахмутом две пушки и укрытие

29 мая 2024, 10:33

Армия РФ «потеряла» под Бахмутом две пушки и укрытие

Под Бахмутом Донецкой области украинские пограничники уничтожили две пушки, укрытие и живую силу российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«FPV-дронами бойцы бригады «Месть» «разобрали» на металлолом 2 вражеские гаубицы Д-30 и Д-20 на Бахмутском направлении», — говорится в сообщении.

По уточненной информации, военнослужащие с помощью квадрокоптера Mavic и ударных дронов разбили укрытия и живую силу захватчиков.

Ранее мы писали, что на Покровском направлении по-прежнему остается тяжелая ситуация, сейчас там фиксируют восемь боевых столкновений. Силы обороны продолжают прилагать усилия по стабилизации обстановки на данном направлении. 

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