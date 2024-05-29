Воїни ГУР завдали ударів по російських окупантах та їхній техніці на Харківському напрямку

Українські військовослужбовці продовжують атакувати російських окупантів. Зокрема, розвідники на Харківщині завдали кілька ударів по росіянах. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.



«Воїни підрозділу «Ghost» ГУР МО України в Харківській області стирають російських загарбників та їхню техніку до стану попелу та іржі», — йдеться у повідомленні.



Відео опублікуване на офіційній сторінці Головного управління розвідки МО України.



Раніше ми писали, що під Бахмутом Донецької області українські прикордонники знищили дві гармати, укриття та живу силу російських окупантів.



Сили оборони України за добу, 28 травня, ліквідували ще 1300 російських окупантів, і таким чином загальні втрати армії противника в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення зросли до 505 100 солдатів. Також ЗСУ знищили 8 танків та 33 бойові броньовані машини.