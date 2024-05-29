Более 1300 российских оккупантов и 8 танков: Генштаб ВСУ сообщил данные о потерях РФ

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1300 российских оккупантов, и таким образом общие потери армии противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения увеличились до 505100 солдат. Также ВСУ уничтожили 8 танков и 33 боевых бронированных машин. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.24 ориентировочно составили:

личного состава - 505 100 (+1300) человек ликвидировано;

танков - 7700 (+8) ед;

боевых бронированных машин - 14 891 (+33) ед;

артиллерийских систем - 13 066 (+37) ед;

РСЗО - 1087 (+2) ед;

средства ПВО - 815 ед;

самолетов - 357 (+1) ед;

вертолетов - 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 510 (+28) ед;

крылатых ракет - 2222 ед;

кораблей/катеров - 27 ед;

подводных лодок - 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 17 796 (+56) ед;

специальной техники - 2142 (+20) ед.



Ранее мы писали, что российская армия в очередной раз 29 мая ударила по территории Украины с помощью ударных дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 13 российских целей.