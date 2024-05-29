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Более 1300 российских оккупантов и 8 танков: Генштаб ВСУ сообщил данные о потерях РФ

29 мая 2024, 09:49

Более 1300 российских оккупантов и 8 танков: Генштаб ВСУ сообщил данные о потерях РФ

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1300 российских оккупантов, и таким образом общие потери армии противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения увеличились до 505100 солдат. Также ВСУ уничтожили 8 танков и 33 боевых бронированных машин. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 505 100 (+1300) человек ликвидировано;
  • танков - 7700 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин - 14 891 (+33) ед;
  • артиллерийских систем - 13 066 (+37) ед;
  • РСЗО - 1087 (+2) ед;
  • средства ПВО - 815 ед;
  • самолетов - 357 (+1) ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 510 (+28) ед;
  • крылатых ракет - 2222 ед;
  • кораблей/катеров - 27 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17 796 (+56) ед;
  • специальной техники - 2142 (+20) ед.


Ранее мы писали, что российская армия в очередной раз 29 мая ударила по территории Украины с помощью ударных дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 13 российских целей. 

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