Более 1300 российских оккупантов и 8 танков: Генштаб ВСУ сообщил данные о потерях РФ

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1300 российских оккупантов, и таким образом общие потери армии противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения увеличились до 505100 солдат. Также ВСУ уничтожили 8 танков и 33 боевых бронированных машин. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.24 ориентировочно составили:
Ранее мы писали, что российская армия в очередной раз 29 мая ударила по территории Украины с помощью ударных дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 13 российских целей.
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