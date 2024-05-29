В Украине 1,2 миллиона военнообязанных обновили свои данные через «Резерв+»

Более 1,3 миллиона военнообязанных украинцев уже обновили свои данные. Об этом рассказали в министерстве обороны Украины. По словам спикера ведомства Дмитрия Лазуткина, примерно 25-28,5% из них имеют отсрочку или бронирование.



«Людей, которые имеют бронь или отсрочку, и которые обновили свои данные, мы имеем... где-то 25-28,5%. Все остальные люди — это те, кто могут быть мобилизованы в определенный момент», — сказал Лазуткин в эфире национального телемарафона.



По данным Минобороны из 1,3 миллиона украинцев 1,2 миллиона обновили свои данные через приложение «Резерв+».



Лазуткин отметил, что такое количество людей одновременно невозможно мобилизовать, поскольку людям нужна военная подготовка перед отправкой на фронт.



Напомним, «Новости Донбасса» уже писали об электронном кабинете военнообязанного и то, как он будет работать, а также, что нужно знать призывникам.