В Україні 1,2 мільйона військовозобов'язаних оновили свої дані через «Резерв+»

Понад 1,3 мільйона військовозобов'язаних українців уже оновили свої дані. Про це розповіли у міністерстві оборони України. За словами речника відомства Дмитра Лазуткіна, приблизно 25-28,5% з них мають відстрочку або бронювання.



«Людей, які мають броню чи відстрочку, та які оновили свої дані, ми маємо... десь 25-28,5%. Всі інші люди — це ті, хто може бути мобілізований у певний момент», — сказав Лазуткін в ефірі національного телемарафону.



За даними Міноборони, з 1,3 мільйона українців 1,2 мільйона оновили свої дані через додаток «Резерв+».



Лазуткін зазначив, що таку кількість людей одночасно неможливо мобілізувати, оскільки людям потрібна військовий вишкіл перед посиланням на фронт.



Нагадаємо, «Новини Донбасу» вже писали про електронний кабінет військовозобов'язаного і те, як він працюватиме, а також, що потрібно знати призовникам.