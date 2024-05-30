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Сили оборони України збили 7 крилатих ракет та 32 «Шахеди»

30 травня 2024, 08:20

Сили оборони України збили 7 крилатих ракет та 32 «Шахеди»

Сили оборони збили 7 крилатих ракет та 32 «Шахеди». Фото: генерал-лейтенант Микола Олещук Сили оборони збили 7 крилатих ракет та 32 «Шахеди». Фото: генерал-лейтенант Микола Олещук

У ніч на 30 травня 2024 року російські окупанти завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі України, використавши 19 ракет різного типу та 32 «Шахеди». Про це повідомив Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ уточнив, що росіяни застосували вісім зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 та 32 ударних БпЛА типу «Shahed 136».

«В результаті протиповітряного бою збито 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА Shahed-131/136 у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей», — заявив Олещук.

Нагадаємо, поліція Донецької області задокументувала наслідки масованої бомбової атаки з боку РФ, яка сталася 28 травня.

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