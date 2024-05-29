В Торецке устанавливают личности погибших после российского авиаудара

Полиция Донетчины задокументировала последствия массированной бомбовой атаки со стороны РФ, которая произошла 28 мая. Как сообщалось, российские войска ударили по области 11 бомбами. Известно о гибели 4 гражданских, однако, количество погибших может возрасти.

В Торецке из-под завалов достали фрагменты тел. По городу оккупант нанес три авиаудара управляемыми бомбами «КАБ-250». Погибли 64-летние супруги. Ранены три женщины — 24, 53 и 63 года.

Кроме того, в результате поисковых работ на 7 этаже разрушенной девятиэтажки работники ГСЧС обнаружили фрагменты костей, которые могут принадлежать жителям дома. Вероятно, это муж и жена 78 и 79 лет и 72-летняя женщина. Полиция изъяла фрагменты для проведения экспертизы и идентификации погибших.

Как сообщалось, на Селидово Россия сбросила две авиабомбы УМПБ Д-30 СМ. Пострадал частный сектор. Из-под обломков собственного дома достали тела 53-летнего мужчины и — на следующий день — его 13-летнего сына. Бабушку, 73 года, госпитализировали с многочисленными травмами. Поисково-спасательная операция в этом городе завершена.