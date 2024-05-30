Дроны ССО атаковали позиции российских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области

Удар FPV-дронов ССО по россиянам на левом берегу Херсонской области. Фото: кадр из видео

На левом берегу временно оккупированной Херсонской области ССО ударили по позициям россиян FPV-дронами. Видео опубликовал 73-й морской центр специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого.







«Недавно обнаружили место дислокации противника, враг занял гражданское здание и обустроил в нем склад боекомплекта. Наши операторы нанесли удары FPV-дронами и дронами с системой сброса», — говорится в описании к видео.



Общие боевые потери противника за минувшие сутки ориентировочно составили 1160 человек личного состава, 10 танков, 22 боевых бронированных машин и 35 артиллерийских систем.







Ранее операторы Сил специальных операций (ССО) Украины совершили успешный налет на позиции российских оккупантов в Харьковской области.