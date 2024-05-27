ССО на Харьковском направлении убили 11 российских военных и захватили в плен троих

Операторы Сил специальных операций (ССО) Украины совершили успешный налет на позиции российских оккупантов в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства ССО ВС Украины.



В результате успешной операции украинские военнослужашие уничтожили 11 российских солдат, еще троих взяли в плен.



«Противник не успел оправиться, как на его позициях уже были операторы боевой группы Сил специальных операций. Как говорят наши побратимы, в таких ситуациях главное для противника — не опускать руки, ведь тогда будет шанс выжить и когда-то вернуться домой, а не превратиться в «Груз 200», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что украинские пограничники на одном из направлений ликвидировали дрон российских оккупантов, который пытался ударить по спасателям.