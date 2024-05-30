Дрони ССО атакували позиції російських військ на лівобережжі Херсонщини

Удар FPV-дронів ССО по росіянах на лівому березі Херсонської області. Фото: кадр із відео

На лівому березі тимчасово окупованої Херсонської області ССО завдали ударів по позиціях росіян FPV-дронами. Відео опублікував 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.







«ССО продовжують очищувати Південь від росіян. Так, нещодавно виявили місце дислокації противника – ворог зайняв цивільний будинок та облаштував там склад боєкомплекту. По ворожих цілях наші оператори завдали ударів FPV-дронами та дронами з системою скиду», — йдеться в описі до відео.



Загальні бойові втрати противника за минулу добу орієнтовно склали 1160 осіб особового складу, 10 танків, 22 бойові броньовані машини та 35 артилерійських систем.







Раніше оператори Сил спеціальних операцій (ССО) України здійснили успішний наліт на позиції російських окупантів у Харківській області.