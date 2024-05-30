Морские дроны ГУР уничтожили два российских катера «Тунец»

Дроны ГУР потопили два российских катера «Тунец». Фото: кадр из видео

Сегодня, 30 мая 2024 года, спецподразделение ГУР МО Украины Group 13 с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5 уничтожили два скоростных транспортно-десантных катера РФ КС-701 «Тунец». Об этом информирует Telegram-канал ГУР МО Украины.







«С целью обезвреживания ударных морских дронов на подходе к бухте Вузька российские оккупанты в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в частности ― самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27. /29 и Ми-8», — говорится в сообщении.



Также, по данным ГУР, россияне хаотично применяли стрелковое оружие и 30 мм пушки. Однако, ничего не помешало спецам ГУР МО Украины успешно выполнить боевую задачу.



В результате удара были уничтожены два катера России, по предварительным данным, скоростных транспортно-десантных КС-701 «Тунец».



Напомним, в ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года спецподразделение Group 13 Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожило ракетный катер «Ивановец».



В сеть также выложили последнее видео, заснятое на российском большом десантном корабле «Цезарь Куников» в Черном море перед попаданием в него беспилотного надводного аппарата (БНА) «Magura».