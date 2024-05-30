Морські дрони ГУР знищили два російські катери «Тунець»

Дрони ГУР потопили два російські катери «Тунець». Фото: кадр із відео

Сьогодні, 30 травня 2024 року, спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 знищили два швидкісні транспортно-десантні катери РФ КС-701 «Тунець». Про це повідомляє Telegram-канал ГУР МО України.







«З метою знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька російські окупанти в Криму 32 рази піднімали в небо бойову авіацію, зокрема літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 і гелікоптери Ка-27/29 та Мі-8», — йдеться у повідомленні.



Також, за повідомленнями ГУР, росіяни хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30 мм гармати. Проте нічого не завадило фахівцям головного управління розвідки України успішно виконати бойове завдання.



Внаслідок удару знищені два катери Росії, попередньо, швидкісні транспортно-десантні КС-701 «Тунець».



Нагадаємо, в ніч проти 1 лютого 2024 року спецпідрозділ Group 13 Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищив ракетний катер «Івановець».



У мережу також виклали останнє відео, зняте на російському великому десантному кораблі «Цезар Куніков» у Чорному морі перед влучанням у нього безпілотного надводного апарату (БНА) Magura.