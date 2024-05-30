Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Морські дрони ГУР знищили два російські катери «Тунець»

30 травня 2024, 10:25

Морські дрони ГУР знищили два російські катери «Тунець»

Дрони ГУР потопили два російські катери «Тунець». Фото: кадр із відео Дрони ГУР потопили два російські катери «Тунець». Фото: кадр із відео

Сьогодні, 30 травня 2024 року, спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 знищили два швидкісні транспортно-десантні катери РФ КС-701 «Тунець». Про це повідомляє Telegram-канал ГУР МО України.



«З метою знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька російські окупанти в Криму 32 рази піднімали в небо бойову авіацію, зокрема літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 і гелікоптери Ка-27/29 та Мі-8», — йдеться у повідомленні.

Також, за повідомленнями ГУР, росіяни хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30 мм гармати. Проте нічого не завадило фахівцям головного управління розвідки України успішно виконати бойове завдання.

Внаслідок удару знищені два катери Росії, попередньо, швидкісні транспортно-десантні КС-701 «Тунець».

Нагадаємо, в ніч проти 1 лютого 2024 року спецпідрозділ Group 13 Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищив ракетний катер «Івановець».

У мережу також виклали останнє відео, зняте на російському великому десантному кораблі «Цезар Куніков» у Чорному морі перед влучанням у нього безпілотного надводного апарату (БНА) Magura.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Крим
Інше
Війна окупація Magura V5 КС-701 «Тунєц»
Організації
ГУР МОУ

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
12:16
Нічна атака на окупований Крим: потоплено російський лоцманський катер «Мрія»
11:55
У Луганську двоє російських окупантів викрали і вбили 23-річну дівчину
09:55
Окупований Крим вночі атакували ракетами і дронами: уражені два російські катери «Тунець»
23:31
Головне за день: РФ бомбардує міста Донеччини. У Лисичанську так і не відновили водопостачання
19:45
Вибух в окупованому Донецьку: вдарили по будівлі з російськими військовими (доповнено)
14:58
Внаслідок обстрілу окупованого селища Донеччини постраждав один цивільний
10:35
Більшість жителів окупованого Лисичанська залишається без води. Що відомо
23:37
Головне за день: Обстріл Дружківки. Бельгія передасть Україні F-16 до кінця року
22:10
Більше не «Шахтар»: окупанти змінили емблему клубу на «Донбас-Арені»
16:58
СБУ повідомила про підозру голові російського ЦМРБанку Ареф'єву, який запроваджує «рубльову зону» на окупованому Донбасі
23:09
Головне за день: Удар по базі росармії у Луганську. Затримання людей в окупації
22:49
«ДНР»: П'ятьох людей поранено через обстріли
21:33
В окупації росгвардійці затримали 7 людей нібито за допомогу ЗСУ
21:10
Вибухи у Луганську: в окупованому місті велика пожежа
20:22
У Макіївці облили фарбою пам'ятник загиблому бойовику «ДНР»
16:50
РФ розгорнула масштабну інформаційну кампанію до річниці початку боїв за Донецький аеропорт. Що відомо
23:00
Головне за день: Число загиблих у Харкові зросло до 14. Окупанти захопили село Уманське
12:59
На окупованій Донеччині постраждав чоловік під час скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА
23:15
Головне за день: Ракетний удар по Харкову. Нові жертви у Донецькій області
15:45
Бракує бензину та захисту: пропагандистка розповіла про ситуацію в лавах окупантів на Луганщині
усі новини
12:43
У Донецькій області на одній із шахт зупинилося вентиляційне обладнання — Міненерго
12:40
Київрада підтримає малий та середній бізнес із виробництва БПЛА
12:16
Нічна атака на окупований Крим: потоплено російський лоцманський катер «Мрія»
11:55
У Луганську двоє російських окупантів викрали і вбили 23-річну дівчину
10:57
Російські обстріли Донеччини: Філашкін розповів про постраждалих та руйнування
10:53
У Краматорську вивезли російську ракету, яка застрягла у землі у житловому кварталі
10:25
Морські дрони ГУР знищили два російські катери «Тунець»
09:59
Армія РФ вночі атакувала Харків: є постраждалі
09:55
Окупований Крим вночі атакували ракетами і дронами: уражені два російські катери «Тунець»
09:02
Війська Росії просунулися неподалік двох сіл на Донеччині – DeepState
08:55
Дрони ССО атакували позиції російських військ на лівобережжі Херсонщини
08:20
Сили оборони України збили 7 крилатих ракет та 32 «шахеди»
23:31
Головне за день: РФ бомбардує міста Донеччини. У Лисичанську так і не відновили водопостачання
23:08
В Україні викрили велику систему катувань ув'язнених – розпочато розслідування
22:20
В Україні 1,2 мільйона військовозобов'язаних оновили свої дані через «Резерв+»
21:00
Зеленський назвав напрямки на фронті, де Росія продовжить найактивніше атакувати
20:00
Наслідки удару по гіпермаркету у Харкові: поліція ідентифікувала всіх загиблих
19:45
Вибух в окупованому Донецьку: вдарили по будівлі з російськими військовими (доповнено)
19:00
У Торецьку встановлюють особи загиблих після російського авіаудару
17:59
Воїни ГУР завдали ударів по російських окупантах та їхній техніці на Харківському напрямку
усі новини
ВІДЕО
Дрони ГУР потопили два російські катери «Тунець». Фото: кадр із відео Морські дрони ГУР знищили два російські катери «Тунець»
30 травня, 10:25
Атака на окупований Крим. Фото: кадр з відео Окупований Крим вночі атакували ракетами і дронами: уражені два російські катери «Тунець»
30 травня, 09:55
Удар FPV-дронів ССО по росіянах на лівому березі Херсонської області. Фото: кадр із відео Дрони ССО атакували позиції російських військ на лівобережжі Херсонщини
30 травня, 08:55
Вибух в окупованому Донецьку: вдарили по будівлі з російськими військовими (доповнено) Вибух в окупованому Донецьку: вдарили по будівлі з російськими військовими (доповнено)
29 травня, 19:45
Росіяни атакували Лиман. Фото: Вадим Філашкін Лиман опинився під атакою РФ: через «приліт» у житлову забудову постраждали восьмеро людей
29 травня, 17:11
Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Дмитро Глушко / «Новини Донбасу» Росія атакувала Краматорськ: одна з ракет застрягла в землі, є пошкодження
29 травня, 09:53

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір