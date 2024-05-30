Российские обстрелы Донетчины: Филашкин рассказал о пострадавших и разрушениях

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки российские войска 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Известно о повреждениях и пострадавших — восемь человек получил травмы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



Ситуация в регионе следующая:



Покровский район. В Марьинской громаде из артиллерии обстреляны Парасковиевка, Максимильяновка и Константиновка. Кураховская громада 9 раз попадала под обстрелы: повреждены 3 многоэтажки в Горняке и 1 в Кураховке.





Краматорский район. В Лимане ранены 8 человек, повреждены 3 многоэтажки и 3 админздания. Также в Торском полностью уничтожены 3 дома.





Бахмутский район. В Торецкой громаде повреждены 13 домов: 6 в Торецке, 6 в Нелиповке и 1 в Дружбе. В Часовоярской громаде повреждены 3 дома и 12 хозяйственных построек. В Северске разрушены 3 дома, повреждено админздание.



Ранее мы писали, что полиция Донетчины задокументировала последствия массированной бомбовой атаки со стороны РФ, которая произошла 28 мая. Как сообщалось, российские войска ударили по области 11 бомбами. Известно о гибели 4 гражданских, однако, количество погибших может возрасти.