Російські обстріли Донеччини: Філашкін розповів про постраждалих та руйнування

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу російські війська 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Відомо про пошкодження та постраждалих — восьмеро людей травмовані. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Ситуація у регіоні така:



Покровський район. У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Парасковіївка, Максимільянівка і Костянтинівка. Курахівська громада 9 разів потрапляла під обстріли: пошкоджено 3 багатоповерхівки у Гірнику і 1 у Курахівці.





Краматорський район. У Лимані поранені 8 людей, пошкоджені 3 багатоповерхівки і 3 адмінбудівлі. Також у Торському ущент знищені 3 будинки.





Бахмутський район. У Торецькій громаді пошкоджені 13 будинків: 6 у Торецьку, 6 у Неліпівці і 1 у Дружбі. У Часовоярській громаді пошкоджені 3 будинки і 12 господарчих будівель. У Сіверську зруйновано 3 будинки, пошкоджено адмінбудівлю.



Раніше ми писали, що поліція Донеччини задокументувала наслідки масованої бомбової атаки з боку РФ, яка сталася 28 травня. Як повідомлялося, російські війська вдарили по області 11 бомбами. Відомо про загибель 4 цивільних, однак кількість загиблих може зрости.