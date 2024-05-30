Киевсовет поддержит малый и средний бизнес, производящий БПЛА

Сегодня, 30 мая 2024 года, Киевсовет примет механизм финансово-кредитной поддержки для малого и среднего бизнеса, работающего в сфере изготовления и ремонта беспилотных летательных аппаратов. Об этом написал у себя в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.



«Город должен делать то, что может в нынешних условиях для помощи в оснащении наших военных. И поддержки предпринимателей, которые работают над тем, чтобы помогать снабжать бойцов необходимой техникой – в частности, дронами. Которые сегодня очень нужны на фронте», — отметил Кличко.



Он также добавил, что городские власти Киева постоянно передают партии дронов военнослужащим на фронт.



По словам мэра Киева оснащение закупаются как за средства, выделенные решениями Киевсовета – из бюджета столицы, так и в качестве благотворительной помощи, приобретенные за не бюджетные деньги.



Напомним, 4 апреля, на маршрут зеленой ветки столичного метро вышел уже второй поезд из вагонов, полученных Киевом от Варшавы.