Київрада підтримає малий та середній бізнес із виробництва БПЛА

Сьогодні, 30 травня 2024 року, Київрада ухвалить механізм фінансово-кредитної підтримки для малого та середнього бізнесу, який працює у сфері виготовлення та ремонту безпілотних літальних апаратів. Про це написав у Facebook мер столиці Віталій Кличко.



«Місто має робити те, що може в нинішніх умовах, для допомоги в оснащенні наших військових та підтримки підприємців, які працюють над тим, аби допомагати забезпечувати бійців необхідною технікою, зокрема дронами, які нині дуже потрібні на фронті», – зазначив Кличко.



Столичний мер також додав, що міська влада Києва постійно передає партії дронів військовослужбовцям на фронт.



За словами Кличка, оснащення закуповуються як за кошти, виділені рішеннями Київради – з бюджету столиці, а також завдяки благодійній допомозі, тобто небюджетним коштом.



Нагадаємо, 4 квітня, на маршрут зеленої гілки столичного метро вийшов уже другий поїзд, що складається з вагонів, отриманих Києвом від Варшави.