Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У захопленому Криму після нічної атаки знищені або пошкоджені п'ять катерів і два пороми росіян

30 травня 2024, 13:38

У захопленому Криму після нічної атаки знищені або пошкоджені п'ять катерів і два пороми росіян

Підтвердження удару українських надводних дронів по бухті Вузька у Криму. Фото: Радіо Свобода Підтвердження удару українських надводних дронів по бухті Вузька у Криму. Фото: Радіо Свобода

30 травня внаслідок нічної атаки на анексований Крим пошкоджені або знищені чотири транспортно-десантні катери, два пороми та лоцманський катер. Про це повідомили у Telegram-каналі ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах окупованого Криму.

Окрім затонулого лоцманського катера «Мрія», у Криму під час сьогоднішньої атаки пошкоджені пороми «Конро Трейдер» та «Авангард». Останній – через пошкодження сів на мілину. На цих поромах поранення зазнали п'ятеро людей. Також пошкоджені чотири транспортно-десантні катери «Тунець». ГУР заявило про знищення двох таких катерів.

Як повідомляє Радіо Свобода, яка геолокувала відео з одного з безпілотних катерів ГУР минулої ночі, підтверджено, що удару  завдали по одному з російських катерів у бухті Вузька в порту «Чорноморськ». Це вже друга атака цього місця надводними дронами за місяць. Під час попередньої, 6 травня, ГУР знищило російський швидкісний катер.

Нагадаємо, що вночі 30 травня окупований Крим атакували ракетами та дронами – уражені російські катери «Тунець».

Пізніше в ГУР підтвердили знищення двох транспортно-десантних катерів «Тунець» у Криму.

Також стало відомо про потоплення лоцманського катера «Мрія» на Керченській поромній переправі.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Крим Бухта Вузька
Організації
ГУР
Інше
Війна Атака Чорноморськ Знищення Поранення пошкодження Тунець Катер Пором Авангард Конро Трейдер

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:40
Проводить «мобілізацію» на окупованій Луганщині: начальницю «військкомату ЛНР» судитимуть
14:46
У Маріуполі смертельно отруїли окупантів із «МВС ДНР», серед загиблих офіцери РФ – «Атеш»
13:38
У захопленому Криму після нічної атаки знищені або пошкоджені п'ять катерів і два пороми росіян
12:16
Нічна атака на окупований Крим: потоплено російський лоцманський катер «Мрія»
11:55
У Луганську двоє російських окупантів викрали і вбили 23-річну дівчину
09:55
Окупований Крим вночі атакували ракетами і дронами: уражені два російські катери «Тунець»
23:31
Головне за день: РФ бомбардує міста Донеччини. У Лисичанську так і не відновили водопостачання
19:45
Вибух в окупованому Донецьку: вдарили по будівлі з російськими військовими (доповнено)
14:58
Внаслідок обстрілу окупованого селища Донеччини постраждав один цивільний
10:35
Більшість жителів окупованого Лисичанська залишається без води. Що відомо
23:37
Головне за день: Обстріл Дружківки. Бельгія передасть Україні F-16 до кінця року
22:10
Більше не «Шахтар»: окупанти змінили емблему клубу на «Донбас-Арені»
16:58
СБУ повідомила про підозру голові російського ЦМРБанку Ареф'єву, який запроваджує «рубльову зону» на окупованому Донбасі
23:09
Головне за день: Удар по базі росармії у Луганську. Затримання людей в окупації
22:49
«ДНР»: П'ятьох людей поранено через обстріли
21:33
В окупації росгвардійці затримали 7 людей нібито за допомогу ЗСУ
21:10
Вибухи у Луганську: в окупованому місті велика пожежа
20:22
У Макіївці облили фарбою пам'ятник загиблому бойовику «ДНР»
16:50
РФ розгорнула масштабну інформаційну кампанію до річниці початку боїв за Донецький аеропорт. Що відомо
23:00
Головне за день: Число загиблих у Харкові зросло до 14. Окупанти захопили село Уманське
усі новини
15:57
Понад 700 засуджених вступили до лав ЗСУ — Офіс Генпрокурора
15:40
Проводить «мобілізацію» на окупованій Луганщині: начальницю «військкомату ЛНР» судитимуть
14:59
На Харківському напрямку загинула журналістка та парамедик Ірина Цибух
14:46
У Маріуполі смертельно отруїли окупантів із «МВС ДНР», серед загиблих офіцери РФ – «Атеш»
14:31
Чи вимикатимуть в Україні світло: у Кабміні відповіли
13:38
У захопленому Криму після нічної атаки знищені або пошкоджені п'ять катерів і два пороми росіян
12:43
У Донецькій області на одній із шахт зупинилося вентиляційне обладнання — Міненерго
12:40
Київрада підтримає малий та середній бізнес із виробництва БПЛА
12:16
Нічна атака на окупований Крим: потоплено російський лоцманський катер «Мрія»
11:55
У Луганську двоє російських окупантів викрали і вбили 23-річну дівчину
10:57
Російські обстріли Донеччини: Філашкін розповів про постраждалих та руйнування
10:53
У Краматорську вивезли російську ракету, яка застрягла у землі у житловому кварталі
10:25
Морські дрони ГУР знищили два російські катери «Тунець»
09:59
Армія РФ вночі атакувала Харків: є постраждалі
09:55
Окупований Крим вночі атакували ракетами і дронами: уражені два російські катери «Тунець»
09:02
Війська Росії просунулися неподалік двох сіл на Донеччині – DeepState
08:55
Дрони ССО атакували позиції російських військ на лівобережжі Херсонщини
08:20
Сили оборони України збили 7 крилатих ракет та 32 «шахеди»
23:31
Головне за день: РФ бомбардує міста Донеччини. У Лисичанську так і не відновили водопостачання
23:08
В Україні викрили велику систему катувань ув'язнених – розпочато розслідування
усі новини
ВІДЕО
Дрони ГУР потопили два російські катери «Тунець». Фото: кадр із відео Морські дрони ГУР знищили два російські катери «Тунець»
30 травня, 10:25
Атака на окупований Крим. Фото: кадр з відео Окупований Крим вночі атакували ракетами і дронами: уражені два російські катери «Тунець»
30 травня, 09:55
Удар FPV-дронів ССО по росіянах на лівому березі Херсонської області. Фото: кадр із відео Дрони ССО атакували позиції російських військ на лівобережжі Херсонщини
30 травня, 08:55
Вибух в окупованому Донецьку: вдарили по будівлі з російськими військовими (доповнено) Вибух в окупованому Донецьку: вдарили по будівлі з російськими військовими (доповнено)
29 травня, 19:45
Росіяни атакували Лиман. Фото: Вадим Філашкін Лиман опинився під атакою РФ: через «приліт» у житлову забудову постраждали восьмеро людей
29 травня, 17:11
Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Дмитро Глушко / «Новини Донбасу» Росія атакувала Краматорськ: одна з ракет застрягла в землі, є пошкодження
29 травня, 09:53
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір