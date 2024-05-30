У захопленому Криму після нічної атаки знищені або пошкоджені п'ять катерів і два пороми росіян

Підтвердження удару українських надводних дронів по бухті Вузька у Криму. Фото: Радіо Свобода

30 травня внаслідок нічної атаки на анексований Крим пошкоджені або знищені чотири транспортно-десантні катери, два пороми та лоцманський катер. Про це повідомили у Telegram-каналі ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах окупованого Криму.

Окрім затонулого лоцманського катера «Мрія», у Криму під час сьогоднішньої атаки пошкоджені пороми «Конро Трейдер» та «Авангард». Останній – через пошкодження сів на мілину. На цих поромах поранення зазнали п'ятеро людей. Також пошкоджені чотири транспортно-десантні катери «Тунець». ГУР заявило про знищення двох таких катерів.

Як повідомляє Радіо Свобода, яка геолокувала відео з одного з безпілотних катерів ГУР минулої ночі, підтверджено, що удару завдали по одному з російських катерів у бухті Вузька в порту «Чорноморськ». Це вже друга атака цього місця надводними дронами за місяць. Під час попередньої, 6 травня, ГУР знищило російський швидкісний катер.

Нагадаємо, що вночі 30 травня окупований Крим атакували ракетами та дронами – уражені російські катери «Тунець».

Пізніше в ГУР підтвердили знищення двох транспортно-десантних катерів «Тунець» у Криму.

Також стало відомо про потоплення лоцманського катера «Мрія» на Керченській поромній переправі.