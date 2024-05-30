Ночная атака на оккупированный Крым: потоплен российский лоцманский катер «Мечта»

Российский лоцманский катер «Мечта». Фото: архивный кадр

Ночью 30 мая на Керченской паромной переправе осколки сбитой ракеты повредили российский лоцманский катер «Мечта». Об этом сообщили в Telegram-канале ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах аннексированного Крыма.

Катер потерпел крушение и затонул. Члены экипажа успели покинуть судно, они не пострадали.

28 октября 2021 года сообщалось, что Азово-Черноморский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» приобрел лоцманский катер «Мечта». Он стал 7 лоцманским судном филиала. Катер проекта 1459 изготовили в 1985 году на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла».

Согласно открытым данным, катер «Мечта» представляет собой стальное однопалубное судно с уступом в носу, одноярусной рулевой рубкой и с кормовым расположением дизельных двигателей. Лоцманские катера данного проекта можно эксплуатировать в зимних условиях с толщиной битого льда не более 30 см.

Напомним, что ночью 30 мая оккупированный Крым атаковали ракетами и дронами, в результате чего поражены два российских катера «Тунец».

Позже в ГУР подтвердили уничтожение двух транспортно-десантных катеров «Тунец» в Крыму.