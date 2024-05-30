Будут ли в Украине выключать свет: в Кабмине ответили

Графики отключений света могут вернуть. Фото: Денис Шмыгаль

В Украине могут быть снова введены графики отключений света в том случае, если будет значительный дефицит электроэнергии. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



По его словам, состояние украинской энергетики остается в центре внимания.



Шмыгаль уточнил, что благодаря солнечной генерации, а также выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС, уже несколько дней плановые отключения потребителей не применяются. Однако премьер призвал граждан экономить электроэнергию.



«Если в системе снова будет зафиксирован значительный дефицит, «Укрэнерго» будет вынуждено вернуться к графикам отключений. Последствия российского террора еще долго будут давать о себе знать», — заявил он.



Кроме того, в Украине проводится работа над восстановлением объектов, а также над перестройкой энергосистемы, резюмировал Шмыгаль.



Напомним, в конце мая по всей стране начали выключать свет из-за массированных ракетных обстрелов энергетическая система подверглась масштабным разрушениям.