Чи вимикатимуть в Україні світло: у Кабміні відповіли

Графіки відключення світла можуть повернути. Фото: Денис Шмигаль

В Україні можуть знову запровадити графіки відключень світла, якщо виникне значний дефіцит електроенергії. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



За словами прем'єра, стан української енергетики залишається у центрі уваги.



Шмигаль уточнив, що завдяки сонячній генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС вже кілька днів планові відключення споживачів не застосовуються. Однак закликав громадян заощаджувати електроенергію.



«Якщо в системі знову буде зафіксовано значний дефіцит, «Укренерго» буде змушене повернутися до графіків відключень. Наслідки російського терору ще довго даватимуться взнаки», — заявив прем'єр-міністр.



Крім того, в Україні проводиться робота над відновленням об'єктів, а також над розбудовою енергосистеми, – резюмував Шмигаль.



Нагадаємо, наприкінці травня по всій країні почали вимикати світло, адже через масовані ракетні обстріли енергетична система зазнала масштабних руйнувань.