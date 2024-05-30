В результате атаки на Белгородскую область трое людей пострадали

В Белгородской области сегодня днем, 30 мая, местные жители слышали взрывы, сообщается об очередном обстреле. Известно о трех пострадавших. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



По его информации, в результате атаки на село Зозули Борисовского района двое гражданских получили ранения: у одной женщины осколочное ранение левой голени, у второй — контузия.



Кроме того, в жилом доме выбиты окна, посечены фасад, кровля и веранда.



Чуть позже под удар попало село Белянка Шебекинского городского округа. Один мужчина пострадал, у него множественные осколочные ссадины шейно-воротниковой зоны и левого уха. Также полностью сгорел экскаватор.



Тем временем в пресс-службе оборонного ведомства РФ сказано, что в силы ПВО сбили над Белгородской областью четыре дрона.



Ранее мы писали, что в России Белгород и Белгородский район попали под обстрелы 25 мая.