Внаслідок атаки на Бєлгородську область троє людей постраждали

В Бєлгородській області сьогодні вдень, 30 травня, місцеві жителі чули вибухи, повідомляється про черговий обстріл. Відомо про трьох постраждалих. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков.



За інформацією Гладкова, внаслідок атаки на село Зозулі Борисівського району двоє цивільних зазнали поранень: у однієї жінки осколкове поранення лівої гомілки, у другої — контузія.



Крім того, у житловому будинку вибиті вікна, посічені фасад, покрівля та веранда.



Трохи згодом під удар потрапило село Білянка Шебекинського міського округу. Один чоловік постраждав, у нього множинні осколкові садна шийно-комірової зони та лівого вуха. Також ущент згорів екскаватор.



Тим часом у пресслужбі оборонного відомства РФ зазначили, що сили ППО збили над Бєлгородською областю чотири дрони.



Раніше ми писали, що в Росії Бєлгород та Бєлгородський район потрапили під обстріл 25 травня.