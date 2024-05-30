В Норвегии ответили, что Украина может бить западным оружием по РФ

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Украине нужно разрешить бить по России западным оружием. Об этом он сказал в интервью NRK.



По его словам, Украина должна иметь возможность вести войну «наиболее эффективным для нее способом».



«Поэтому, в принципе, мы считаем, что Украина может использовать оружие, полученное от западных стран, против военных целей, которые имеют отношение к войне в Украине», — отметил он.



Глава МИД добавил, что ведь в противном случае это накладывание на Украину ограничений, которые затрудняют ей возможность побеждать.



«Если их атакуют российские войска на территории России, потому что у них есть дальнобойный огонь, должна быть возможность атаковать их в ответ», — резюмировал он.



Ранее лава Кремля Владимир Путин заявил, что, в случае применения дальнобойного оружия ВСУ России вновь придется принимать решения о «санитарной зоне».