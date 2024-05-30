У Норвегії відповіли, що Україна може бити західною зброєю по РФ

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Україні потрібно дозволити бити по Росії західною зброєю. Про це він сказав в інтерв'ю NRK.



За його словами, Україна повинна мати можливість вести війну «найефективнішим для неї способом».



«Тому, в принципі, ми вважаємо, що Україна може використовувати зброю, отриману від західних країн, проти військових цілей, які мають відношення до війни в Україні», — зазначив він.



Глава МЗС додав, що інакше це накладення на Україну обмежень, які ускладнюють їй можливість перемагати.



«Якщо їх атакують російські війська на території Росії, тому що вони мають далекобійний вогонь, має бути можливість атакувати їх у відповідь», — резюмував він.



Раніше лава Кремля Володимир Путін заявив, що у разі застосування далекобійної зброї ЗСУ Росії знову доведеться приймати рішення про «санітарну зону».