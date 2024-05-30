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Ушла из жизни корреспондентка «Новостей Донбасса» Анастасия Волкова

30 мая 2024, 21:06

Ушла из жизни корреспондентка «Новостей Донбасса» Анастасия Волкова

Анастасия Волкова Анастасия Волкова

Ушла из жизни военная корреспондентка Анастасия Волкова. Анастасия пострадала в результате столкновения двух машин 30 мая в Славянске Донецкой области. Наша коллега скончалась в больнице.

По предварительной информации, которую выяснили «Новости Донбасса» в правоохранительных органах и у очевидцев, Анастасия находилась на пешеходном переходе в центре города. В этот момент на проезжей части произошло столкновение двух машин — синего микроавтобуса и зеленого ВАЗа. Удар был такой сили, что машину откинуло на Анастасию. Водитель ВАЗа погиб на месте.

Журналистка работала в горячих точках Луганской и Донецкой областей. Именно она была авторкой многих актуальных видео «Новостей Донбасса» о жизни людей и последствиях российских обстрелов  в регионе. Девушка готовила видеорепортажи из прифронтовой зоны, неоднократно попадала под обстрелы.

Анастасия родилась в Счастье, выросла в Луганске. Российская оккупация лишила ее дома. После событий 2014 года журналистка перебралась из Луганска в Северодонецк. Но сегодня и этот город — в центре военных действий. 

«Меня лишили области. Я всегда себя позиционировала, как жительницу Луганской области. У меня не было планов уехать. То есть, я чувствовала себя комфортно. В Луганской области у меня была работа, у меня была жизнь, которая, в принципе, меня устраивала. А сейчас понимаю, что я бездомная. Когда меня спрашивают, где сейчас, где ты живешь — я не знаю, что ответить. Потому что у меня постоянно переезды, постоянно на сумках», — рассказала девушка в одном из интервью.

Девушка закончила факультет журналистики Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля. С 2018 года работала военным корреспондентом каналов украинского государственного иновещания. Сотрудничала с другими изданиями. В июне 2022 года была награждена орденом «За заслуги» III степени. 

Как и многие, чьи города разрушила и оккупировала Россия, Анастасия мечтала в будущем, после победы Украины, продолжать работать и уже показывать, как отстраиваются и возвращаются к жизни города Луганской области. 

Последние несколько недель перед гибелью девушка провела в больнице. Она боролась и успешно справлялась с болезнью, которая поразила ее легкие.

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Журналисты Анастасия Волкова
Места
Славянск
Организации
Дтп

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