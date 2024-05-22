В Донецкой области двое полицейских попали в ДТП: они погибли

Погибшие в ДТП полицейские

21 мая при исполнении служебных обязанностей в ДТП погибли сотрудники Краматорского районного управления полиции — капитан полиции Владислав Жданов и лейтенант полиции Илья Галь. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.



Владислав Жданов, 27 лет, работал старшим инспектором сектора ювенальной превенции. В правоохранительных органах — с 2013 года.



Илья Галь только год назад, в 2023-м, окончил учебное заведение и начал работать участковым офицером полиции в прифронтовой Константиновке.



Накануне в соцсетях опубликовали фото с места аварии в Краматорске, в которой эти полицейские погибли. На снимках видно, что легковой автомобиль Daewoo Lanos, в котором находились полицейские, выехал на встречную полосу и попал под колеса военного грузовика КРАЗ. В соцсетях пишут, что Daewoo оказался на встречной полосе, пытаясь избежать столкновения.



«Новостям Донбасса» в полиции не стали комментировать обстоятельства ДТП.

Напомним, что 18 мая в оккупированной Горловке в результате ДТП погиб мужчина.