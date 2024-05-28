В Киеве умер основатель «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко

Сегодня, 28 мая, ушел из жизни основатель и глава агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко. Украинскому журналисту было 63 года.
В издании отметили, что Мартыненко умер в Киеве, однако причину смерти не указали.
«Информационное агентство «Интерфакс-Украина» с большой грустью сообщает о смерти основателя и главы агентства Александра Мартыненко в Киеве во вторник. Ему было 63 года», — говорится в сообщении.
Справка
Александр Мартыненко родился в Харькове, в 1982 году окончил экономический факультет Харьковского государственного университета. Спустя десять лет создал и возглавил информационное агентство «Интерфакс-Украина».
Также был заместителем главы (1991) и консультантом (2001) Администрации президента Украины, пресс-секретарем президента Украины (1998-2001), секретарем Совета по вопросам информационной политики при президенте Украины (2001-2002), членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания (2002-2003). С 2010 года — заслуженный журналист Украины.
Кроме того, в 2020 году ему было присвоено орден князя Ярослава Мудрого V степени, а в 2022 году Мартыненко получил орден «За заслуги» III степени.
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