В Киеве умер основатель «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко

Умер Александр Мартыненко. Фото: Интерфакс-Украина

Сегодня, 28 мая, ушел из жизни основатель и глава агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко. Украинскому журналисту было 63 года.



В издании отметили, что Мартыненко умер в Киеве, однако причину смерти не указали.



«Информационное агентство «Интерфакс-Украина» с большой грустью сообщает о смерти основателя и главы агентства Александра Мартыненко в Киеве во вторник. Ему было 63 года», — говорится в сообщении.



Справка



Александр Мартыненко родился в Харькове, в 1982 году окончил экономический факультет Харьковского государственного университета. Спустя десять лет создал и возглавил информационное агентство «Интерфакс-Украина».



Также был заместителем главы (1991) и консультантом (2001) Администрации президента Украины, пресс-секретарем президента Украины (1998-2001), секретарем Совета по вопросам информационной политики при президенте Украины (2001-2002), членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания (2002-2003). С 2010 года — заслуженный журналист Украины.



Кроме того, в 2020 году ему было присвоено орден князя Ярослава Мудрого V степени, а в 2022 году Мартыненко получил орден «За заслуги» III степени.