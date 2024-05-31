Ракетний удар росіян по п'ятиповерхівці у Харкові: кількість загиблих зросла до п'яти

Ракетний удар РФ по п'ятиповерхівці у Харкові: кількість загиблих зросла до п'яти

Внаслідок обстрілу російськими військами ракетами С-300/С-400 п'ятиповерхового будинку в Харкові загинули п'ятеро людей. Про це Telegram написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.







«Усього за ніч російського теракту – п'ятеро загиблих. Рятувально-пошукова операція продовжується. Усі служби працюють на місці. 25 поранених, війська РФ здійснили масовану ракетну атаку по Харкову із застосуванням тактики повторного удару», - розповів Синєгубов.



Зазначається, що серед постраждалих дві дитини – хлопчик та дівчинка по 12 років. Попередньо під завалами перебувають ще чотири особи.

Ракетний удар РФ по п'ятиповерхівці у Харкові, кількість загиблих зросла до п'яти. Фото: Синєгубов

Ракетний удар РФ по п'ятиповерхівці у Харкові, кількість загиблих зросла до п'яти. Фото: Синєгубов

Ракетний удар РФ по п'ятиповерхівці у Харкові, кількість загиблих зросла до п'яти. Фото: Прокуратура Харкова

Ракетний удар РФ по п'ятиповерхівці у Харкові, кількість загиблих зросла до п'яти. Фото: Прокуратура Харкова

Внаслідок повторного обстрілу пошкоджено пожежний автомобіль рятувальників та «екстренки». Також зафіксовано влучання у 3-ву адміністративну будівлю.



За даними слідства Новобаварської окружної прокуратури Харкова, 30 травня з 23:45 до 00:15 Росія завдала масованих ракетних ударів по житловому масиву Новобаварського району.



«Одна з ракет потрапила у п'ятиповерховий житловий будинок. Зруйновано три поверхи під'їзду. Виникла пожежа. Ще чотири ракети влучили неподалік будинку. Пошкоджено щонайменше 25 житлових будинків, магазин, приміщення швейного цеху», — йдеться у заяві прокуратури.



Нагадаємо, російські війська під час атаки на Харків завдали удару по п'ятиповерховому житловому будинку.



За даними командування Повітряних сил ЗСУ, РФ атакувала Харків п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Білгородської області.