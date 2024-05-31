Україна повернула тіла 212 полеглих українських військовослужбовців

З прифронтових, а також з тимчасово окупованих територій повернули 212 тіл полеглих українських військовослужбовців. Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
«На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих захисників, зокрема, з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України», — йдеться у повідомленні.
Передача загиблих тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у співпраці з Об'єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.
Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Тіла військових після ідентифікації передадуть їх рідним для гідного поховання.
Раніше ми писали, що 31 травня Україна та Росія провели обмін полоненими.
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