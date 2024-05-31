Военнослужащие уничтожили российский танк Т-72 на Бахмутском направлении

Украинские пограничники на Бахмутском направлении ночью уничтожили танк Т-72, который принадлежит российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.



Военнослужащие бригады «Помста» ударили по военной технике российских оккупантов с помощью коптера.



«Ночью на Бахмутском направлении воины бригады «Месть» с помощью беспилотного коптера «Вампир» уничтожили вражеский танк. Бомбер завис над панцерником и разрядил весь боезапас, чтобы не оставить захватчикам надежды на восстановление этой машины», — говорится в сообщении.



Справка



Т-72 — советский основной боевой танк. Самый массовый танк второго поколения. Принят на вооружение в Вооружённых силах СССР в 1973 году. Т-72 разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле.



Ранее мы писали, что на Бахмутском направлении украинские пограничники атаковали позиции российских оккупантов, ликвидировали огромное количество военной техники.