Українські прикордонники знищили російський танк Т-72 на Бахмутському напрямку

Українські прикордонники на Бахмутському напрямку вночі знищили танк Т-72, який належить російській армії. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.



Військовослужбовці бригади «Помста» вдарили по військовій техніці російських окупантів з коптера.



«Вночі на Бахмутському напрямку воїни бригади «Помста» за допомогою безпілотного коптера «Вампір» знищили ворожий танк. Бомбер завис над панцирником і розрядив увесь боєзапас, щоб не залишити загарбникам надії на відновлення цієї машини», — йдеться у повідомленні.



Довідка



Т-72 — радянський основний бойовий танк. Наймасовіший танк другого покоління. Прийнятий на озброєння у Збройних силах СРСР 1973 року. Т-72 розроблений та вироблявся «Уралвагонзаводом» у Нижньому Тагілі.



Раніше ми писали, що на Бахмутському напрямку українські прикордонники атакували позиції російських окупантів, ліквідували величезну кількість військової техніки.