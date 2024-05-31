У захопленому Маріуполі українські партизани підпалили автомобіль окупантів

Підпалена партизанами машина окупантів у Маріуполі. Фото: Опір Маріуполя

У Лівобережному районі окупованого Маріуполя спалахнув автомобіль. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

Опір Маріуполя наголосив, що автомобіль підпалили партизани. Попередньо, машина належала одному з прихильників «руського миру». Хто саме власник і чи є постраждалі, наразі не повідомляють.

Нагадаємо, що 30 травня партизани «Атеш» повідомили про те, що українське підпілля в окупованому Маріуполі смертельно отруїло окупантів із «МВС ДНР». Серед загиблих – офіцери РФ.