США официально подтвердили, что Украина может бить по российским целям американским оружием

Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил разрешение для Украины применять американское оружие по территории России. Как пишет «Радио Свобода», глава американской дипломатии высказался на эту тему 31 мая во время пресс-конференции в Праге.



«В последние несколько недель Украина обращалась к нам и просила разрешения использовать оружие, которое мы предоставляем для защиты от этой агрессии, включая российские войска, которые сосредотачиваются на российской стороне границы, а затем атакуют Украину. Это — право к президенту, и, как вы слышали, он одобрил использование нашего оружия в этих целях», — сказал Блинкен.



Ранее издание Politico сообщило, что президент США Джозеф Байден тайно одобрил удары по территории РФ со стороны ВСУ. По данным источников издания, нанесение ударов американским оружием разрешено лишь по территории у границ Харьковской области.



До этого государственный секретарь США рассказал, что Вашингтон может «адаптировать и откорректировать» свою позицию относительно разрешения Украине наносить удары американским оружием по целям в России. Блинкен отметил, что позиция США будет зависеть от условий на поле боя.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников НАТО, которые поставляют оружие Украине, разрешить Киеву использовать его для поражения военных объектов на территории России.



Отдельные европейские страны уже высказались за такую инициативу.



Владимир Путин пригрозил эскалацией на линии фронта, если Запад даст разрешение на атаки по территории РФ.