Издание Politico сообщило, что президент США Джозеф Байден тайно одобрил удары по территории РФ со стороны ВСУ. По данным источников издания, нанесение ударов американским оружием разрешено лишь по территории у границ Харьковской области.



Официальная позиция Белого дома на данный момент такова: американским оружием бить по территории РФ Силам обороны Украины нельзя. Однако Киев настаивает на том, что удары по логистике российских военных на их территории значительно уменьшат риски оккупации части Харьковской области.



Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников НАТО, которые поставляют оружие Украине, разрешить Киеву использовать его для поражения военных объектов на территории России.



Отдельные европейские страны уже высказались за такую инициативу.



Владимир Путин пригрозил эскалацией на линии фронта, если Запад даст разрешение на атаки по территории РФ.



Издание Financial Times сообщило, что Украина и США могут подписать соглашение о гарантиях безопасности в июне, когда президенты стран встретятся в Италии.



Несколько украинских чиновников заявили изданию, что разочарование Киева является лишь одной из многих точек трения с Вашингтоном и другими западными партнерами.



Более десятка нынешних и бывших украинских чиновников и дипломатов стран G7 в Киеве, которые общались с изданием, указывают на целый ряд спорных вопросов.



Среди них — шестимесячная задержка Конгресса с одобрением американской военной помощи, ожидаемое отсутствие существенного прогресса на пути к членству Украины в НАТО на саммите Альянса в Вашингтоне в июле, запрет администрации Байдена на использование Киевом американского оружия на территории России. Также удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам стали поводом для трений.



