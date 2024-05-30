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Украина и США могут подписать соглашение по безопасности в июне — Financial Times

30 мая 2024, 19:00

Украина и США могут подписать соглашение по безопасности в июне — Financial Times

Украина и США могут подписать соглашение о гарантиях безопасности в июне, когда президенты стран встретятся в Италии. Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники, Владимир Зеленский и президент США Джо Байден могут подписать двустороннее соглашение по безопасности накануне Глобального саммита мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии. 

Саммит лидеров государств «Большой семерки» запланирован в Италии 13-15 июня, пишет «Европейская  правда». 

Издание отмечает, что соглашение формулировалось в течение последних недель и сопровождалось максимальным напряжением.

Ранее Зеленский назвал потенциальное отсутствие американского лидера на саммите мира «не очень сильным решением» которому будет стоя аплодировать Владимир Путин.

Несколько украинских чиновников заявили изданию, что разочарование Киева является лишь одной из многих точек трения с Вашингтоном и другими западными партнерами.

Более десятка нынешних и бывших украинских чиновников и дипломатов стран G7 в Киеве, которые общались с изданием, указывают на целый ряд спорных вопросов.

Среди них — шестимесячная задержка Конгресса с одобрением американской военной помощи, ожидаемое отсутствие существенного прогресса на пути к членству Украины в НАТО на саммите Альянса в Вашингтоне в июле, запрет администрации Байдена на использование Киевом американского оружия на территории России. Также удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам стали поводом для трений.

Среди других напряженных моментов — увольнение главнокомандующего Валерия Залужного в феврале и министра инфраструктуры Александра Кубракова в этом месяце, а также разногласия в стратегиях относительно того, как Украина может достичь победы, а также как эта победа может выглядеть.

Несколько членов правительства Зеленского заявили, что их начинает беспокоить раздражение украинского президента в адрес американского лидера. 

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