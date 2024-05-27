Взрывы в Луганске: в оккупированном городе — крупный пожар

В оккупированном Луганске прозвучали взрывы вечером 27 мая. Очевидцы сообщают в соцсетях о нескольких взрывах, которые были слышны по всему городу.



Местные паблики утверждают, что обстрел Луганска велся из Краматорска Донецкой области. Российские оккупанты утверждают, что пожар возник после того, как в результате сбития упали обломки ракеты.



По предварительной информации, удар пришелся по территории Луганского авиационного ремонтного завода, где российские военные обустроили базу.



В этом направлении украинские военные уже били в прошлом году.