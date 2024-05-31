На луганському аеродромі ЗСУ пошкодили російську радіолокаційну станцію «Небо»

В окупованому Луганську в ніч на 28 травня ЗСУ вразили станцію радіолокації «Небо». Такого висновку дійшла OSINT-спільнота «Кіберборошно», проаналізувавши відео та фото з місця удару.



На відео, що потрапили до мережі, пожежа виникла на території аеродрому льотного училища. Крім того, що спалахнула злітна смуга, вогонь охопив також командну машину РЛС «Небо».



Аналітики спільноти виявили на супутникових знімках після удару елементи комплексу «Небо», що стояли на аеродромі.



«Проаналізувавши знімки Луганського аеродрому за 28 травня, ми дійшли висновку, що, ймовірно, були пошкоджені складові 55Ж6М «Небо-М», а саме РЛМ-М радар і РЛМ-Д радар», — повідомляє «Кіберборошно».

В окупованому Луганську пролунали вибухи увечері 27 травня. Удар зазнав території Луганського авіаційного ремонтного заводу, де російські військові облаштували базу.



По цьому напрямку українські військові вже били минулого року.