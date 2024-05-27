РФ развернула масштабную информационную кампанию к годовщине начала боев за Донецкий аэропорт. Что известно

Россия развернула масштабную информационную кампанию к 10-й годовщине начала боев за Донецкий аэропорт, пытаясь переложить ответственность за развязывание войны на Украину. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

В рамках этой кампании пропаганда РФ активно освещает мемориальные мероприятия на временно оккупированных территориях и распространяет заявления российских политиков и кремлевских ставленников на захваченных территориях к годовщине первого масштабного боя за Донецкий аэропорт, который состоялся 26 мая 2014 года.

Этот бой российская пропаганда представляет как «агрессивное нападение Украины на Донбасс». Хотя именно Россия в 2014 году начала гибридную военную агрессию против украинского государства. К моменту начала боевых действий на востоке уже был оккупирован украинский Крым, а подавляющее большинство так называемых «ополченцев Донбасса» на самом деле были россиянами, в том числе военными и сотрудниками спецслужб.

Напомним, что на захваченном Донбассе оккупанты запретили носить форму «полицейским» в свободное от дежурства время.