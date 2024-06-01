В Украине сегодня могут применить графики почасовых отключений электроэнергии

Компания «Укрэнерго» продлила на час — до конца суток субботы применение лимитов энергопотребления для промышленности и населения.



Таким образом, лимиты будут действовать с 18:00 до 24:00, хотя сначала планировалось их применять с 18:00 до 23:00.



Также отмечается, что при превышении этих лимитов в областях операторы системы распределения могут применять графики почасовых отключений.



Как сообщалось, в ночь на субботу российские войска совершили шестую массовую ракетную атаку по украинской энергетике. Повреждения на объектах критической инфраструктуры есть в пяти областях. ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух его ТЭС, а «Укргидроэнерго» — двух ГЭС.