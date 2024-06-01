В Україні сьогодні можуть застосувати графіки погодинних відключень електроенергії

Компанія «Укренерго» продовжила на годину до кінця доби суботи застосування лімітів енергоспоживання для промисловості та населення.



Таким чином, ліміти діятимуть з 18:00 до 24:00, хоча спочатку планувалося їх застосовувати з 18:00 до 23:00.



Також зазначається, що при перевищенні цих лімітів в областях оператори системи розподілу можуть застосовувати графік погодинних відключень.



Як повідомлялося, у ніч на суботу російські війська здійснили шосту масову ракетну атаку з української енергетики. Пошкодження на об'єктах критичної інфраструктури є у п'яти областях. ДТЕК повідомив про серйозні пошкодження двох його ТЕС, а «Укргідроенерго» — дві ГЕС.