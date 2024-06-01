Удар РФ пришелся по 5 областям: в каком состоянии сейчас энергосистема Украины

В ночь на субботу, 1 июня, российские войска атаковали энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.



Начиная с середины марта, это уже шестая массовая атака по энергообъектам страны.



Минэнерго предупредило, что в связи с этой атакой объемы ограничений электроснабжения, которые прогнозировались с 18:00 до 23:00 субботы, могут изменяться.



В целом в энергосистеме прошлые сутки потребности в электрике покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью в вечерние часы из энергосистем Румынии, Польши и Словакии.



Также в определенные часы Украина для балансировки энергосистемы передавала излишки электроэнергии энергосистеме Польши, а в течение часа применялись ограничения для объектов ВИЭ в западном и юго-западном регионах.



На текущие сутки прогнозируется рекордный импорт электроэнергии — 26 946 МВт-ч, что почти вдвое больше вчерашнего показателя. Экспорта не будет.