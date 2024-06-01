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От российских обстрелов за сутки пострадали минимум 60 украинцев, повреждены объекты энергетики

01 июня 2024, 10:04

От российских обстрелов за сутки пострадали минимум 60 украинцев, повреждены объекты энергетики

От российских обстрелов за сутки пострадали минимум 60 украинцев, повреждены объекты энергетики

За сутки российская армия нанесла около 600 обстрелов по территории Украины. В результате пострадали более 60 мирных жителей, среди них дети. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Обстрелы областей — где есть попадания

«Враг ударил по энергетическим и гражданским объектам. ГСЧС оперативно ликвидировали все пожары на объектах критической инфраструктуры», — рассказал Клименко. 

По его данным, во Львовской области в результате атаки травмированы 4 человека, в Харьковской — 12, в Никополе (Днепропетровская область) — 4.

Он уточнил, что среди пострадавших на базе отдыха в Харьковской области беременная женщина и 8 детей в возрасте от 3 до 17 лет. У всех пострадавших состояние средней тяжести, у одного ребенка — острая реакция на стресс.

В Никополе российский FPV-дрон атаковал маршрутный автобус. Ранены 4 человека, среди них есть ребенок.



В Винницкой области осколок российского БпЛА попал по объекту критической инфраструктуры. Возник пожар. Пострадавших нет.

Также спасатели ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры Прикарпатья вследствие удара. 

Украинские защитники ликвидировали 9 ракет и 10 беспилотников в Днепропетровской области. Оккупант атаковал энергетическую инфраструктуру региона. Произошло несколько пожаров.

После массированной атаки Запорожья есть повреждения на объекте энергетической инфраструктуры.

Комментарии энергетиков 

В ночь на субботу российские войска снова совершили массированную атаку двух теплостанций ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. 

В компании не указали, о каких регионах идет речь. 

Отмечается, что серьезно повреждено оборудование. Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

«Это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК за 2,5 месяца», — подчеркнули в ДТЭК.

В компании отметили, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 51 работник был ранен, трое энергетиков погибли.

ТЕГИ

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