От российских обстрелов за сутки пострадали минимум 60 украинцев, повреждены объекты энергетики

За сутки российская армия нанесла около 600 обстрелов по территории Украины. В результате пострадали более 60 мирных жителей, среди них дети. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.



Обстрелы областей — где есть попадания



«Враг ударил по энергетическим и гражданским объектам. ГСЧС оперативно ликвидировали все пожары на объектах критической инфраструктуры», — рассказал Клименко.



По его данным, во Львовской области в результате атаки травмированы 4 человека, в Харьковской — 12, в Никополе (Днепропетровская область) — 4.



Он уточнил, что среди пострадавших на базе отдыха в Харьковской области беременная женщина и 8 детей в возрасте от 3 до 17 лет. У всех пострадавших состояние средней тяжести, у одного ребенка — острая реакция на стресс.

В Никополе российский FPV-дрон атаковал маршрутный автобус. Ранены 4 человека, среди них есть ребенок.





В Винницкой области осколок российского БпЛА попал по объекту критической инфраструктуры. Возник пожар. Пострадавших нет.



Также спасатели ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры Прикарпатья вследствие удара.



Украинские защитники ликвидировали 9 ракет и 10 беспилотников в Днепропетровской области. Оккупант атаковал энергетическую инфраструктуру региона. Произошло несколько пожаров.



После массированной атаки Запорожья есть повреждения на объекте энергетической инфраструктуры.



Комментарии энергетиков



В ночь на субботу российские войска снова совершили массированную атаку двух теплостанций ДТЭК, серьезно повреждено оборудование.



В компании не указали, о каких регионах идет речь.



Отмечается, что серьезно повреждено оборудование. Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.



«Это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК за 2,5 месяца», — подчеркнули в ДТЭК.



В компании отметили, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 51 работник был ранен, трое энергетиков погибли.