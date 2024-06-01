Новый тариф на электроэнергию: на сколько вырастет счет в платежках украинцев

С сегодняшнего дня, 1 июня, в Украине действует новый тариф на электроэнергию для населения. Кабинет министров Украины установил его в размере 4,32 грн/кВт-ч (с НДС), что на 64% больше предыдущего тарифа 2,64 грн/кВт-ч (с НДС).



Эта единая фиксированная цена для бытовых потребителей установлена до 30 апреля 2025 года.



В то же время в течение отопительного периода (с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года) предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки, на уровне 2,64 грн/кВт-ч. Льготный тариф действует при потреблении в этот период до 2 тыс. кВт-ч электроэнергии в месяц, а свыше этого показателя электроэнергия оплачивается по новому тарифу 4,32 грн/кВт-ч.



При этом «ночной тариф» будет составлять 2,16 грн за кВт-ч. Для того чтобы подключиться к этому тарифу, у потребителя должен быть установлен двухзонный счетчик.



«Повышение тарифа — это сложный, но необходимый шаг. Цель — не остаться без света, удержать систему. Нас ждет масштабная реконструкция, требующая огромных сил и средств. Все это время идет ремонтная кампания на объектах генерации, распределения и передачи. К сожалению, понимаем, что обстрелы объектов энергетики со стороны врага будут продолжаться, и должны задействовать все возможные ресурсы», — заявил глава Минэнерго Герман Галущенко.



Также он анонсировал адресные субсидии.



По оценке министерства, при среднем ежемесячном потреблении электроэнергии в объеме 170 кВт-ч платежка за электроэнергию вырастет на 285 гривен.