Новий тариф на електроенергію: на скільки зросте рахунок у платіжках українців

З сьогодні, 1 червня, в Україні діє новий тариф на електроенергію для населення. Кабінет міністрів України встановив з нього у розмірі 4,32 грн/кВт-год (з ПДВ), що на 64% більше від чинного тарифу 2,64 грн/кВт-год (з ПДВ).



Цю єдину фіксовану ціну для побутових споживачів встановлено до 30 квітня 2025 року.



Водночас протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн/кВт-год. Пільговий тариф діє за споживання у цей період до 2 тис. кВт-год електроенергії на місяць, а понад цей показник електроенергія оплачується за новим тарифом 4,32 грн/кВт-год.



При цьому «нічний тариф» становитиме 2,16 грн за кВт-год. Для того, щоб під'єднатися до цього тарифу, у споживача має бути встановлений двозонний лічильник.



«Підвищення тарифу — це складний, але необхідний крок. Мета — не залишитися без світла, утримати систему. На нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил та коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об'єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога продовжуватимуться і мають залучити всі можливі ресурси», — заявив голова Міненерго Герман Галущенко.



Також він анонсував адресні субсидії.



За оцінкою міністерства, за середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт-год платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень.