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Один человек погиб и восемь пострадавших в результате российских атак на Донецкую область

02 июня 2024, 08:55

Один человек погиб и восемь пострадавших в результате российских атак на Донецкую область

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 1 июня, обстреливала ряд населенных пунктов Донецкой области. Известно, что поселок Птичье попал под атаку, один человек погиб от рук оккупантов, также есть пострадавшие в Лимане, Константиновке, Украинске и Северске. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«За 1 июня россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Птичьем», — написал он.



Кроме того, по словам Филашкина, еще 8 человек в области за сутки получили ранения.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1985 человек, получили ранения — 4969. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Ранее мы писали, что 1 июня в Славянске Донецкой области днем 1 июня прогремело около 4 взрывов. В этот момент, около 15:00, в городе звучала воздушная тревога. 

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