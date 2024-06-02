Одна людина загинула та вісім постраждалих внаслідок російських атак на Донецьку область

Окупаційна армія РФ за минулу добу, 1 червня, обстрілювала низку населених пунктів Донецької області. Відомо, що селище Птиче потрапило під атаку, одна людина загинула від рук окупантів, також є постраждалі в Лимані, Костянтинівці, Українську та Сіверську. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 1 червня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — у Птичому», — написав він.





Крім того, за словами Філашкіна, ще 8 осіб в області за добу отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1985 осіб, отримали поранення — 4969. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що 1 червня у Слов'янську Донецької області вдень 1 червня пролунало близько 4 вибухів. У цей момент, близько 15:00, у місті лунала повітряна тривога.