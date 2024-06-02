Сколько детей убили российские оккупанты в Украине: стали известны новые данные

Сколько детей погибли и были ранены. Фото: Офис генерального прокурора

В Украине за время полномасштабной войны 550 детей погибли в результате российских обстрелов, более 1914 детей пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.



«По состоянию на утро 1 июня 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 550 детей погибли и более 1364 получили ранения различной степени тяжести», говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой — 534, Харьковской — 389, Херсонской — 152, Днепропетровской — 139, Киевской — 130, Запорожской — 108, Николаевской — 107.



Ранее мы писали, что за 1 июня Вооруженные силы Украины уничтожили 1080 российских оккупантов, а также 25 танков и 33 ББМ (боевая бронированная машина). Таким образом, с начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла 509 860 военных.